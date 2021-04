NSA claimt dat Rusland via vijf kwetsbaarheden inbreekt op netwerken

De Amerikaanse geheime dienst NSA heeft vandaag een waarschuwing afgegeven waarin het claimt dat de Russische inlichtingendienst SVR vijf bekende en oude kwetsbaarheden gebruikt om op netwerken van de Verenigde Staten en diens bondgenoten in te breken. De aanvallen zijn mogelijk omdat de organisaties in kwestie hebben nagelaten om beschikbare beveiligingsupdates te installeren.

De vijf kwetsbaarheden waar de SVR gebruik van zou maken bevinden zich in Fortinet FortiGate VPN (CVE-2018-13379), Synacor Zimbra Collaboration Suite (CVE-2019-9670), Pulse Secure Pulse Connect Secure VPN (CVE-2019-11510), Citrix Application Delivery Controller en Gateway (CVE-2019-19781) en VMware Workspace ONE Access (CVE-2020-4006). Beveiligingsupdates voor deze kwetsbaarheden verschenen respectievelijk op 24 mei 2019, 18 maart 2019, 24 april 2019, 19 januari 2020 en 23 november 2020.

Via de kwetsbaarheden weet de Russische inlichtingendienst toegang tot een apparaat te krijgen, om daarvandaan de rest van het netwerk aan te vallen, aldus de waarschuwing. De beveiligingslekken zijn onder andere gebruikt bij aanvallen tegen vaccinontwikkelaars, zo stelt de NSA verder. Volgens de Amerikaanse geheime dienst is het belangrijk dat organisaties hun systemen direct patchen zodra beveiligingsupdates beschikbaar worden. Tevens wordt aangeraden om netwerken op mogelijke aanvallen via de vijf genoemde kwetsbaarheden te controleren.