VS beschuldigt Russische inlichtingendienst van SolarWinds-aanval

De Amerikaanse regering heeft de Russische inlichtingendienst SVR officieel beschuldigd van de wereldwijde SolarWinds-aanval. SolarWinds maakte op 14 december vorig jaar bekend dat aanvallers maandenlang onopgemerkt toegang hadden tot de systemen van het bedrijf. Zo konden updates voor de Orion-software van een backdoor worden voorzien. Zo'n 18.000 organisaties installeerden de besmette updates.

Volgens het Witte Huis laat de SolarWinds-aanval het risico zien wanneer er ict-technologie en -diensten worden gebruikt die zijn geleverd door bedrijven die gebruikersdata in Rusland opslaan of gebruikmaken van Russische programmeurs of technische supportmedewerkers. De Amerikaanse overheid kijkt nog of er verdere maatregelen moeten worden genomen om de supply chain van Amerikaanse organisaties beter tegen aanvallen door Rusland te beschermen.

Vanwege de SolarWinds-aanval en pogingen om de presidentsverkiezingen van afgelopen jaar te beïnvloeden heeft de Amerikaanse president Biden nu sancties aangekondigd. Zo zijn meerdere Russische diplomaten uitgezet. Tevens zijn tegen 32 Russen of Russische instellingen sancties afgekondigd.