HTTPS Everywhere integreert Smarter Encryption DuckDuckGo

De privacy-extensie HTTPS Everywhere, die ervoor zorgt dat websites die https ondersteunen standaard over https worden geladen, ook al tikt de gebruiker in de adresbalk http of opent een link die met http begint, gaat de Smarter Encryption van DuckDuckGo integreren. Dat laat de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF weten die HTTPS Everywhere ontwikkelde.

Om te kijken of websites https ondersteunen maakt HTTPS Everywhere gebruik van lijsten. Periodiek worden deze lijsten handmatig door de extensie-ontwikkelaars bijgewerkt. Wanneer een website geen https biedt wordt die gewoon via http geladen. Steeds meer websites maken echter gebruik van https en de meeste browsers blokkeren inmiddels mixed-content, waarbij bijvoorbeeld http-content op een https-site wordt geladen. De noodzaak van HTTPS Everywhere wordt daardoor steeds kleiner en het project zal op termijn worden uitgefaseerd.

Om ervoor te zorgen dat de gebruikte lijsten met websites tot het einde van de extensie up-to-date blijven gaat de EFF samenwerken met DuckDuckGo. De zoekmachine heeft een eigen browser-extensie genaamd Privacy Essentials die onder andere een soortgelijke functionaliteit als HTTPS Everywhere biedt genaamd Smarter Encryption. In plaats van lijsten met https-sites handmatig bij te houden maakt DuckDuckGo gebruik van crawlers om te kijken of websites https ondersteunen. Daardoor bevat Smarter Encryption inmiddels veel meer domeinen dan HTTPS Everywhere.

Gebruikers van HTTPS Everywhere hoeven niets te doen om van de Smarter Encryption-dataset gebruik te maken en kunnen de extensie voorlopig gewoon blijven gebruiken. De EFF is van plan om de HTTPS Everywhere-rulesets eind dit jaar uit te faseren, waarna de ondersteuning van HTTPS Everywhere volledig wordt gestaakt. Wanneer dit precies is zal de EFF op een later moment bekendmaken.