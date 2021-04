Wetsvoorstel dat toegang via testbewijzen regelt naar Tweede Kamer

Het wetsvoorstel dat ervoor zorgt dat testbewijzen kunnen worden ingezet voor toegang tot activiteiten zoals sportwedstrijden, culturele instellingen zoals concertzalen, musea en theaters, evenementen en de horeca is door het kabinet naar de Tweede Kamer gestuurd. Wie naar zo’n activiteit toe wil gaan moet zich vooraf laten testen. Vervolgens kan met een negatieve testuitslag op de mobiele telefoon een qr-code worden gegenereerd die toegang geeft tot de activiteit, zo laat het minister van Volksgezondheid weten.

Het wetsvoorstel zorgt voor de juridische basis om toegang via testbewijzen mogelijk te maken. Of testbewijzen daadwerkelijk worden ingezet om bepaalde sectoren of plekken te openen, wordt bepaald aan de hand van besluiten in het kader van het openingsplan. Volgens het kabinet zijn testbewijzen een belangrijk onderdeel om samenleving te openen en de coronamaatregelen op te heffen. Zo is het de bedoeling dat het bezoeken van een theatervoorstelling of sportwedstrijd in stap twee van het openingsplan met toegangstesten mogelijk wordt.

Wanneer is vastgesteld dat gevaccineerden een "geringe rol" spelen bij de verspreiding van het virus kunnen vaccinatiebewijzen als alternatief gaan dienen voor een negatief testbewijs. Datzelfde geldt voor mensen die hersteld zijn van een coronabesmetting. Om dat in te voeren is nog wel aparte instemming van de Tweede Kamer noodzakelijk. Het kabinet zegt dat het de adviezen van diverse adviesorganen, waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens en het College voor de Rechten van de Mens, zo goed als mogelijk in het wetsvoorstel heeft verwerkt.

Het wetsvoorstel moet nog in de Tweede Kamer worden behandeld, waarna het voorstel naar de Eerste Kamer gaat. Pas als ook de senaat akkoord gaat kan het in werking treden. Het kabinet hoopt dit begin mei het geval zal zijn. Op een later moment zal het kabinet beslissen of en vanaf wanneer de testbewijzen daadwerkelijk worden ingezet.