GroenLinks wil opheldering over toezicht op monitoring van thuiswerkers

GroenLinks heeft demissionair minister Koolmees van Sociale Zaken vragen gesteld over het toezicht op het monitoren van thuiswerkers door bedrijven. Volgens vakbond CNV worden meer dan een half miljoen thuiswerkers via monitoringsoftware door hun werkgever in de gaten gehouden. Het werkelijke getal ligt waarschijnlijk hoger, omdat niet iedereen bekend is met de monitoringsoftware.

"Welk toezicht en met welke omvang vindt er momenteel plaats vanuit de overheid op digitale monitoring op de werkvloer? Wat is daarin de verdeling tussen de Inspectie SZW en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP)? In welke mate is dat toezicht vanuit de overheid proactief, of vindt er alleen toezicht plaats naar aanleiding van meldingen?", vraagt GroenLinks-Kamerlid Maatoug aan de minister.

Koolmees moet ook duidelijk maken of werkgevers ongeoorloofd digitaal toezicht zowel bij de Inspectie SZW als de Autoriteit Persoonsgegevens moeten melden. Verder moet de minister laten weten hoe werknemers kunnen worden geïnformeerd over wat wel en niet mag, en waar zij melding kunnen doen van ongeoorloofd digitaal toezicht. "Waar kunnen werknemers informatie vinden over hun rechten?", vraagt Maatoug verder.

Het GroenLinks-Kamerlid wil daarnaast weten in welke sectoren monitoringsoftware het meest wordt gebruikt en of de minister de inzet van een dergelijke oplossing ook een negatieve ontwikkeling vindt.

Tevens wil Maatoug duidelijkheid of de achterstand bij de Autoriteit Persoonsgegevens, waar nog tienduizend privacyklachten op de plank liggen, een probleem vormt voor het toezicht op ongeoorloofde digitale monitoring op de werkvloer en wanneer deze achterstand is weggewerkt. De vragen moeten binnen drie weken door Koolmees zijn beantwoord. Eerder stelden ook D66, Denk en de SP minister Koolmees vragen over het monitoren van thuiswerkers.