Hackerconferentie DefCon verplicht vaccinatiebewijs voor fysieke toegang

De zeer populaire hackerconferenties BlackHat en DefCon vinden dit jaar weer fysiek plaats en de laatste eist dat deelnemers gevaccineerd zijn. Vanwege de coronapandemie werd besloten om de edities van 2020 online te laten plaatsvinden. Voor dit jaar staan er zogeheten hybride evenementen gepland, waarbij deelname zowel 'in-person' als digitaal mogelijk is.

Voor het eerst zal DefCon vereisen dat bezoekers aan het fysieke evenement zich vooraf registreren. In voorgaande jaren konden mensen gewoon ter plekke met contant geld een ticket kopen en zo anoniem aan de conferentie deelnemen. Dat zal dit jaar deels anders zijn. Mensen die zich vooraf registreren krijgen voorrang. Mocht er nog plek over zijn, dan kunnen mensen die contant willen betalen alsnog een ticket kopen.

"We hebben nog geen registratieplatform gekozen, maar wat we ook kiezen, we willen zo min mogelijk persoonlijke informatie en die zo kort mogelijk bewaren", aldus oprichter Jeff Moss. Zodra de keuze bekend is zal het privacybeleid worden gepubliceerd. Moss verwacht dat de voorregistratie eind deze maand zal worden geopend. Verder zullen bezoekers worden verplicht om een mondkapje te dragen en dienen gevaccineerd te zijn. De organisatie van DefCon verwacht geen internationale bezoekers en roept deze personen op om het evenement online te volgen.

Zowel DefCon als Black Hat worden georganiseerd in Las Vegas. Bezoekers aan Black Hat hoeven niet gevaccineerd te zijn, maar zullen wel een mondkapje moeten dragen. Voor mensen die het evenement niet fysiek willen of kunnen bijwonen is er ook bij Black Hat een digitale optie. Beide evenementen, die normaliter duizenden tot tienduizenden bezoekers ontvangen, hebben dit jaar plek voor de helft van het normale aantal bezoekers. BlackHat staat gepland voor 31 juni tot en met 5 augustus, DefCon start 5 augustus en eindigt op 8 augustus.