Notariskantoren hebben nog altijd last van aanval op ict-leverancier

Nederlandse notariskantoren hebben nog altijd last van een aanval op hun ict-leverancier. De problemen kunnen de rest van de week aanhouden, zo meldt de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De KNB liet gisteren weten dat bijna honderd notariskantoren door de aanval geen akten kunnen passeren, zoals overdrachtsakten en hypotheekakten. Doordat servers vanwege de aanval uit voorzorg zijn uitgeschakeld hebben deze kantoren ook geen toegang tot de contactgegevens van klanten, waardoor die niet over de geannuleerde afspraken kunnen worden ingelicht.

Vandaag is de KNB met een update over het incident gekomen. Daarin wordt gesteld dat een aantal notariskantoren nog altijd geen akten kan passeren. "Deze notariskantoren proberen zo goed als mogelijk hun klanten te informeren. Helaas is dat niet altijd mogelijk omdat ze door de hack geen toegang hebben tot contactinformatie van hun klanten", aldus de beroepsorganisatie. Die waarschuwt verder dat klanten de rest van deze week nog te maken kunnen krijgen met vertragingen of uitstel van passeerafspraken.

De ict-leverancier in kwestie is Managed IT. De website van het bedrijf was gisteren onbereikbaar, maar is op het moment van schrijven weer online. Er wordt echter geen melding van de aanval gemaakt. Het is ook nog steeds onduidelijk om wat voor soort aanval het precies gaat. Bij de KNB zijn zo'n achthonderd notariskantoren aangesloten.