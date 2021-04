NCSC adviseert om Pulse Secure vpn-servers dagelijks te controleren

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid adviseert bedrijven en organisaties die van een Pulse Connect Secure vpn-server gebruikmaken om dagelijks te controleren of die niet gecompromitteerd is. Aanleiding is een actief aangevallen zerodaylek in de vpn-software waardoor aanvallers op afstand kwetsbare systemen kunnen overnemen. Een beveiligingsupdate van Pulse Secure is nog niet beschikbaar.

Een patch zou begin mei moeten verschijnen. In de tussentijd kunnen organisaties mitigerende maatregelen nemen. Tevens wordt het gebruik van de Pulse Connect Secure Integrity Tool geadviseerd. Met deze tool kunnen beheerders de integriteit van hun vpn-server controleren en kijken of die gecompromitteerd is. Het NCSC adviseert organisaties om deze tool eerst uit te voeren voor de installatie van patches of het doorvoeren van mitigerende maatregelen. De tool vereist een herstart van de server.

Wanneer de tool aanpassingen van de vpn-server aantreft moeten organisaties verder onderzoek uitvoeren of aanvallers het systeem hebben gecompromitteerd. Als laatste raadt het NCSC aan om de tool periodiek te draaien. "Bij voorkeur tenminste dagelijks", aldus de overheidsinstantie, die de kans op misbruik van en schade door de kwetsbaarheid heeft ingeschaald als hoog.