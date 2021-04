Britse geheime dienst waarschuwt voor spionage via nepprofielen op LinkedIn

De Britse geheime dienst Mi5 waarschuwt Britse burgers voor spionage via nepprofielen op LinkedIn. Via een overheidscampagne genaamd "Think Before You Link" worden werknemers van organisaties op de risico's gewezen. Volgens MI5 zijn zeker tienduizend Britse burgers via nepprofielen op LinkedIn benaderd door statelijke actoren, zo meldt de BBC.

Aanvallers doen zich vaak voor als recruiter en bieden individuen "aantrekkelijke kansen", maar proberen in werkelijkheid zoveel informatie als mogelijk van het doelwit te verzamelen. "Het in contact treden met deze profielen kan individuele carrières, de belangen van je organisatie en de belangen van de Britse nationale veiligheid en welvaart schaden", aldus het Centre for the Protection of National Infrastructure dat de campagne verzorgt en onder MI5 valt.

Via de campagne wordt medewerkers geleerd hoe ze nepprofielen kunnen herkennen, bekend zijn met de dreiging, nepprofielen melden bij hun manager en de profielen vervolgens verwijderen uit hun netwerk. Ook wordt personeel geleerd hoe ze kunnen voorkomen om een doelwit te worden. Vorig jaar besloten de Amerikaanse en Australische overheid al een zelfde en gelijknamige bewustzijnscampagne te organiseren. LinkedIn laat in een reactie weten dat het de campagne van de Britse overheid verwelkomt.