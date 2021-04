Onderzoekers melden privacylek in Apple AirDrop en ontwikkelen alternatief

Onderzoekers van de TU Darmstadt stellen dat er een "groot privacylek" in Apple AirDrop aanwezig is en hebben een alternatief ontwikkeld dat gebruikers in staat moet stellen om bestanden op een privacyvriendelijke manier uit te wisselen (pdf).

AirDrop werkt via Apple Wireless Direct Link (AWDL) in combinatie met Bluetooth Low Energy (BLE) en maakt het mogelijk om bestanden tussen Apple-apparaten uit te wisselen. Standaard kan een gebruiker alleen een bestand versturen als de ontvanger in zijn adresboek voorkomt en hij in het adresboek van de beoogde ontvanger staat. Om te bepalen of de andere partij inderdaad een contact is maakt AirDrop gebruik van een authenticatiemechanisme waarbij het telefoonnummer en e-mailadres van de gebruiker wordt vergeleken met contacten in het adresboek van de andere partij.

Volgens de onderzoekers bevat dit mechanisme een privacylek waardoor een aanvaller de telefoonnummers en e-mailadressen van AirDrop-gebruikers kan achterhalen. Hiervoor moet een aanvaller wel in de buurt van het slachtoffer zijn en over een apparaat met wifi beschikken. Tevens moet het doelwit het venster openen om via AirDrop bestanden te delen. Zodra dit venster namelijk wordt geopend wordt er een BLE advertisement verstuurd dat de hash van elk contact bevat.

Volgens de onderzoekers wordt het probleem veroorzaakt door de hashfuncties die Apple gebruikt voor het obfusceren van de telefoonnummers en e-mailadressen van gebruikers. Die zijn kwetsbaar voor bruteforce-aanvallen, waardoor een aanvaller het bijbehorende e-mailadres of telefoonnummer kan achterhalen, zo claimen de onderzoekers. Die stellen dat ze Apple in mei 2019 hebben gewaarschuwd, maar Apple het probleem niet heeft bevestigd of heeft aangegeven dat het aan een oplossing werkt.

De onderzoekers ontwikkelden een eigen alternatief voor AirDrop genaamd PrivateDrop, dat beschikbaar is op GitHub. Deze oplossing zou wel op een veilige manier het 'contact discovery' proces tussen twee gebruikers kunnen uitvoeren zonder de kwetsbare hashwaardes uit te wisselen. Tijdens het USENIX Security Symposium in augustus van dit jaar zullen de onderzoekers hun bevindingen presenteren.