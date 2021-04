Delhaize-klanten via hergebruikte wachtwoorden bestolen van kortingsbonnen

Criminelen hebben door middel van hergebruikte wachtwoorden kunnen inloggen op de accounts van vijftienhonderd klanten van supermarktketen Delhaize om vervolgens met de kortingsbonnen van deze klanten er vandoor te gaan. Delhaize biedt klanten het SuperPlus-loyaliteitsprogramma. Klanten maken een account aan en kunnen vervolgens met elke aankoop punten sparen. Die punten zijn weer in te ruilen voor producten, vijf euro korting of korting bij bol.com.

Met e-mailadressen en wachtwoorden die bij andere websites zijn gestolen probeerden aanvallers op deze accounts in te loggen. Op deze manier kregen de aanvallers toegang tot vijftienhonderd accounts. "Eens ze prijs hadden, konden ze via de app inloggen, de punten verzilveren in digitale kortingsbonnen van 5 euro en zo gaan shoppen", zegt Delhaize-woordvoerder Roel De Kelver tegenover Het Nieuwsblad.

In totaal zijn er tweehonderd kortingsbonnen gestolen. Gedupeerde klanten hebben van de supermarkt hun punten teruggekregen. Tevens werd klanten verzocht om een nieuw wachtwoord in te stellen. Delhaize heeft aangifte bij de politie gedaan en de Belgische privacytoezichthouder ingelicht. "We roepen klanten op om regelmatig hun paswoord te veranderen en verschillende paswoorden te gebruiken voor verschillende websites", zegt Dekelver. "Dit is een wake-upcall voor iedereen om voorzichtig te zijn."