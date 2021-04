QNAP Hybrid Backup Sync kwetsbaar door hardcoded wachtwoord

Sorry, maar een hardcoded wachtwoord, dat is geen lek meer, maar roekeloos gedrag en verwijtbaar.

Komt hier een massale schadeclaim voor ivm de extra tijd die mensen moeten steken in het doorvoeren van een upgrade en het schonen van netwerken en systemen?

Worden leveranciers uberhaupt al verantwoordelijk gehouden voor de gevolgen van dit soort falen?

n.b. 'laat de markt haar werk doen en koop dit spul niet' is niet de juiste instelling. Dat gaat enkel op als je als afnemer al weet zou kunnen hebben van dit soort problemen.