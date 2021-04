EFF waarschuwt voor maatschappelijke gevolgen van coronapaspoort

Het coronapaspoort waar verschillende landen aan werken kan vergaande maatschappelijke gevolgen hebben en leiden tot een infrastructuur en cultuur waar mensen het normaal vinden dat ze overal worden gevolgd, zo waarschuwt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF.

Via het coronapaspoort kunnen houders aantonen dat ze zijn gevaccineerd, getest of hersteld van een besmetting, om vervolgens toegang tot een bepaalde locatie te krijgen. Hoewel de voorstellen voor een coronapaspoort per land verschillen, gaat het om allerlei nieuwe manieren om medische data op een manier weer te geven die op dit moment niet normaal is, zo stelt de burgerrechtenbeweging.

Er moeten allerlei systemen worden opgetuigd om het coronapaspoort straks te faciliteren. Zo moeten mensen een token op hun telefoon downloaden waarmee ze aantonen over een coronapaspoort te beschikken, of dit token printen en bij zich dragen. Locaties moeten het paspoort kunnen uitlezen. Vervolgens moet het paspoort aan een portier worden getoond om toegang te krijgen. Wie zich niet heeft laten vaccineren of zijn telefoon is vergeten krijgt geen toegang. Daarnaast is er ook een risico dat het systeem niet werkt waardoor mensen niet kunnen worden toegelaten, zo stelt de EFF.

"Dit is een enorme stap richting het wijdverbreid tracken van onze dagelijkse bewegingen. En deze systemen creëren nieuwe manieren voor bedrijven om onze data te verdienen en voor dieven om onze data te stelen", zegt Alexis Hancock van de EFF. De burgerrechtenbeweging is bang dat deze nieuwe infrastructuur en cultuur lastig is te ontmantelen, ook als er straks sprake is van groepsimmuniteit.

Verder vreest de EFF dat het paspoort er wereldwijd voor zal zorgen dat veel mensen geen toegang meer tot publieke diensten en supermarkten kunnen krijgen, bijvoorbeeld omdat er in die landen geen vaccin beschikbaar is of mensen niet over een smartphone beschikken. Ook denkt de burgerrechtenbeweging dat veel van de oplossingen door bedrijven zullen worden ontwikkeld, wat weer zorgt voor nieuwe databases met informatie over mensen.

Daarnaast ligt "mission creep" op de loer, waarbij het systeem als het eenmaal is aangelegd voor heel andere doeleinden wordt ingezet. "Zodra de infrastructuur is ontwikkeld zijn er slechts een paar regels code nodig om digitale portiers te veranderen in een digitaal panopticon", aldus de EFF. De organisatie pleit er dan ook voor om de schaarse middelen in te zetten om iedereen te vaccineren en geen problemen, zorgen en hindernissen met experimentele technologie te creëren.