Privacytoezichthouder wil verbod op gezichtsherkenning in openbare ruimte

De Europese privacytoezichthouder EDPS wil dat er een verbod komt op gezichtsherkenning en andere vormen van biometrische identificatie in de openbare ruimte. Dat laat de EDPS weten naar aanleiding van een wetsvoorstel van de Europese Commissie om misbruik van kunstmatige intelligentie tegen te gaan.

Het wetsvoorstel van de Europese Commissie stelt onder andere dat alle systemen voor biometrische identificatie op afstand als risicovol worden beschouwd en aan strikte eisen moeten voldoen. Zo is het gebruik van dergelijke systemen in openbare ruimtes "in beginsel" verboden. Er zijn echter uitzonderingen die het mogelijk maken om deze systemen wel in te zetten.

De Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) had eerder opgeroepen tot een compleet verbod van biometrische identificatie in openbare ruimtes, waaronder gezichtsherkenning, maar daar is geen gehoor aan gegeven. De EDPS zegt zich dan ook te zullen blijven inzetten voor een strengere aanpak van technologie waarmee menselijke kenmerken in de openbare ruimte automatisch worden herkend, zoals gezicht, beweging, vingerafdruk en stem.

"Een strengere aanpak is noodzakelijk, gegeven dat biometrische identificatie op afstand, waar AI op ongekende wijze aan kan bijdragen, zeer grote risico's met zich meebrengt wat betreft een vergaande en ondemocratische inbreuk op het privéleven", aldus de EDPS. De toezichthouder zal het voorstel van de Europese Commissie nauwgezet en uitgebreid analyseren, waarbij de nadruk ligt op tools en systemen die een risico voor de fundamentele rechten op databescherming en privacy vormen.