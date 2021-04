Ransomwaregroep claimt aanval op netwerk openbaar ministerie Illinois

De criminelen achter de DoppelPaymer-ransomware, die eerder ook de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wisten te infecteren, zeggen verantwoordelijk te zijn voor de aanval op het netwerk van het openbaar ministerie van de Amerikaanse staat Illinois.

Op 13 april maakte het openbaar ministerie van de staat, die 12,5 miljoen inwoners telt, bekend dat het netwerk was gecompromitteerd. Vervolgens werd er een onderzoek naar de aard en omvang van de aanval ingesteld, maar verdere details werden niet gegeven. Die zouden op een later moment volgen, zo stond in een persbericht vermeld. Sindsdien is er echter geen nieuwe informatie bekendgemaakt.

Woensdagavond publiceerde de groep achter de DoppelPaymer-ransomware op de eigen website verschillende bestanden die bij het openbaar ministerie zouden zijn gestolen. Het ging om Zoom-contactgegevens, een ingediende klacht en verschillende andere documenten. Die zijn echter niet heel recent en lijken ook geen gevoelige gegevens te bevatten. Het openbaar ministerie van de staat heeft nog altijd geen update over het incident gegeven.