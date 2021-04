Afvalverwerker HVC gaat klonen van afvalpassen aanpakken

Afvalverwerker HVC in Noord-Holland gaat het klonen van afvalpassen, waarmee toegang tot ondergrondse containers kan worden verkregen, aanpakken en waarschuwt inwoners dat het kopiëren niet is toegestaan. Op social media zijn allerlei partijen te vinden die gekloonde afvalpassen aanbieden. Ook zijn er inwoners die de vereiste apparatuur voor het klonen zelf aanschaffen en zo een kopie van hun eigen afvalpas maken.

Zo is het mogelijk om de afvalpas op een druppel-tag te kopiëren, wat sommige inwoners gebruiksvriendelijker vinden. Ook wordt als reden genoemd dat HVC één afvalpas per huishouden uitdeelt en een officiële reservepas zo'n tien euro kost, meldt NH nieuws. Een zelfgemaakte kopie is veel goedkoper. "Een kopie van je afvalpas aan je sleutelhanger. Een gat in de markt denken de vele aanbieders op social media. Het is alleen niet toegestaan om een afvalpas te kopiëren in de vorm van een zogenaamde druppel", waarschuwt HVC op de eigen website.

De afvalverwerker claimt dat deze druppels minder goed op de afvalcontainers werken, in verkeerde handen kunnen komen en sneller storingen veroorzaken. De komende maanden gaat HVC de toegangscontrole van de ondergrondse containers meer beveiligen. Zo zullen de afvalcontainers nog maar met één afvalpas zijn te openen en zullen kopieën van de pas onbruikbaar worden, aldus de afvalverwerker. Die roept inwoners op om alleen maar de originele afvalpas te gebruiken.

HVC erkent dat het handig is om de afvalpas aan de sleutelbos te hebben, of over een reserve te beschikken in het geval het origineel kwijtraakt. "Alleen werken de druppels minder goed op de containers. Daarnaast kunnen kleine bedrijven eenvoudiger misbruik maken door hun afval te storten in de ondergrondse container waardoor deze sneller vol is." Om inwoners toch tegemoet te komen is HVC nu van plan om deze zomer een digitale afvalpas via de HVC-app te kunnen aanbieden.