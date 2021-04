Politie verwijdert Emotet-malware van 1 miljoen besmette pc's wereldwijd

Vandaag is door een actie van internationale opsporingsdiensten de beruchte Emotet-malware van ruim één miljoen besmette computers wereldwijd verwijderd. In januari wisten de Nederlandse politie en buitenlandse opsporingsdiensten het Emotet-netwerk over te nemen. Twee van de drie hoofdservers waarmee het Emotet-botnet werd aangestuurd bevonden zich in Nederland en kwamen in handen van de Nederlandse politie.

"Op de Nederlandse centrale servers wordt een software-update geplaatst voor alle geïnfecteerde computersystemen. Alle geïnfecteerde computersystemen halen de update daar automatisch op, waarna de Emotet-besmetting in quarantaine wordt geplaatst", zo lieten het Openbaar Ministerie en de Nederlandse politie bij de aankondiging van de operatie weten.

De update die de autoriteiten op besmette machines installeerden zorgde ervoor dat de malware vandaag automatisch werd verwijderd. Het gaat hierbij alleen om de registersleutel en service waarmee Emotet zich op geïnfecteerde computers startte. Andere malware die via Emotet werd geïnstalleerd kan nog steeds op besmette machines actief zijn.

"Het uitrollen van code via een botnet, zelfs met de juiste intenties, is vanwege de juridische consequenties die dit soort acties inhouden altijd een lastig onderwerp geweest", stelt beveiligingsonderzoeker Jerome Segura van antimalwarebedrijf Malwarebytes. Hoewel het Emotet-botnet al in januari werd uitgeschakeld werd besloten om de malware pas vandaag te verwijderen, zodat beheerders voldoende tijd hadden om geïnfecteerde computers te onderzoeken.