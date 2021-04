Twitter verwijdert tweets die corona-aanpak Indiase overheid bekritiseren

Twitter heeft op verzoek van de Indiase overheid tientallen tweets verwijderd waarin de corona-aanpak van dezelfde overheid wordt bekritiseerd. De berichten, onder andere van een kritisch parlementslid, minister van een Indiase deelstaat, een acteur en twee filmproducenten, zijn niet meer zichtbaar voor Indiase Twitter-gebruikers, meldt MediaNama. Het zou in totaal om 52 berichten gaan.

Twitter laat in een reactie op het voorval weten dat het tweets verwijdert als die in strijd zijn met de regels. Wanneer blijkt dat berichten niet in strijd met de regels zijn, maar wel met een bepaalde jurisdictie, dan kan de toegang alleen in India worden geblokkeerd. Gebruikers van wie de tweets niet meer zichtbaar zijn worden door Twitter hierover geïnformeerd.