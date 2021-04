EFF: Apples AppTrackingTransparency in iOS grote stap voorwaarts

Met de lancering van iOS 14.5 hebben honderden miljoenen iPhone-gebruikers nu de keuze of ze third-party tracking binnen de apps die ze gebruiken willen toestaan en dat is een grote stap voorwaarts, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. Toch heeft de organisatie ook nog wat kanttekeningen.

Eén van de nieuwe features in iOS 14.5 is AppTrackingTransparency. Apps moeten gebruikers om toestemming vragen om hen te volgen of de advertising identifier van het toestel te gebruiken. Elke iPhone beschikt over een uniek ID, de identifier for advertisers of IDFA. Adverteerders kunnen gebruikers via dit ID binnen apps volgen. Iets wat op grote schaal werd gedaan.

Het gaat bijvoorbeeld om het tonen van advertenties binnen de app gebaseerd op gebruikersdata die afkomstig is van andere apps en websites van andere bedrijven. Ook het delen van locatiegegevens of e-maillijsten met een databroker vallen hieronder. Dit is nu alleen nog met toestemming van de gebruiker toegestaan. Wanneer de gebruiker geen toestemming geeft zal de IDFA uit allemaal nullen bestaan.

Volgens de EFF is de advertising identifier vergelijkbaar met een kentekenplaat voor iPhones en is die alleen ontwikkeld om gebruikers door derde partijen te laten volgen. Door AppTrackingTransparency hebben gebruikers nu een keuze om dit toe te staan. De burgerrechtenbeweging spreekt van een stap in de juiste richting, maar heeft ook de nodige kanttekeningen.

Het doet namelijk niets aan first-party tracking, waarbij een app het gedrag van de gebruiker binnen de app zelf volgt. Ook bestaat het risico dat erbij gebruikers "vermoeidheid" kan ontstaan waarbij ze elke pop-up van een app die om toestemming vraagt bevestigen, zonder goed hun keuze te overwegen. Een andere mogelijkheid is dat trackers en adverteerders geniepigere manieren gaan ontwikkelen om gebruikers toch te volgen.

Desondanks is de EFF toch zeer te spreken over de privacyfeature in iOS. "Om van een wereld te gaan waar tracking-by-default was goedgekeurd en mogelijk gemaakt door Apple, naar één waar trackers actief de techgigant moeten trotseren is een grote stap voorwaarts."

Afsluitend stelt de burgerrechtenbeweging dat Google de eigen advertising identifier ongemoeid laat. "Van de twee doet Apple zonder twijfel meer om privacymisbruik van hun advertentietechnologie tegen te gaan. Voor bijna elke kritische opmerking over de privacystaat van iOS geldt het dubbele voor Android. Google is nu aan zet."