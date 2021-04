Signal verstrekt minimale gebruikersdata na dagvaarding justitie VS

Versleutelde chatapp Signal heeft de Amerikaanse autoriteiten een minimale hoeveelheid gebruikersdata verstrekt nadat het hier via een dagvaarding om was verzocht. Het verzoek was afkomstig van het openbaar ministerie van Californië en verzocht om gegevens over in totaal zes accounts.

Zo werd er onder andere gevraagd om gebruikersnamen, adresgegevens, datum en tijd dat het account werd aangemaakt, gekoppelde telefoonnummers, datum dat de betreffende gebruikers voor het laatst van Signal gebruikmaakten en alle correspondentie van de betreffende gebruikers.

Signal laat in een reactie op de dagvaarding weten dat het alleen bijhoudt wanneer het account is aangemaakt en wanneer het voor het laatst verbinding maakte met de Signal-servers. Informatie die het als Unix-timestamps aanleverde. In 2016 werd Signal ook al eens om gebruikersgegevens gevraagd en kon toen alleen dezelfde informatie als nu verstrekken.

"Het is onmogelijk om data te overhandigen waar we in eerste instantie nooit toegang toe hebben gehad. Signal heeft geen toegang tot je berichten, je chatlijst, je groepen, je contacten, je stickers, je profielnaam of avatar of zelfs de GIFs waar je naar zoekt", aldus de chatdienst, die zowel de dagvaarding als het antwoord daarop openbaar heeft gemaakt.