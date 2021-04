Cloudprovider DigitalOcean lekt privégegevens van klanten

Cloudprovider DigitalOcean heeft van een onbekend aantal klanten de privégegevens gelekt die in handen van een aanvaller zijn gekomen. De datadiefstal vond plaats tussen 9 en 22 april van dit jaar. Daarbij kreeg de aanvaller toegang tot de naam, adresgegevens en creditcardgegevens van klanten. Wat de creditcardgegevens betreft gaat het om verloopdatum, laatste vier cijfers van het creditcardnummer en banknaam.

DigitalOcean geeft geen informatie over hoe de aanvaller toegang tot factuurgegevens van klanten kon krijgen, maar stelt dat de gebruikte kwetsbaarheid is verholpen en "ongeautoriseerde partijen" geen toegang meer tot de data hebben. Tevens zijn relevante privacytoezichthouders over het datalek geïnformeerd, zo staat in een e-mail die naar gedupeerde klanten werd gestuurd. Tegenover TechCrunch laat de cloudprovider weten dat één procent van de "factuurprofielen" door het datalek is getroffen, maar noemt verder geen concreet aantal.