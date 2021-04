Klanten wachtwoordmanager Passwordstate doelwit phishingaanval

Klanten van wachtwoordmanager Passwordstate, die onlangs slachtoffer van een supply-chain-aanval werd, zijn doelwit van een gerichte phishingaanval geworden, zo laat softwareontwikkelaar Click Studios weten. Het bedrijf roept klanten tevens op om e-mails over de supply-chain-aanval niet via social media te delen.

Passwordstate is een on-premise webgebaseerde oplossing voor zakelijk wachtwoordbeheer. Vorige week liet ontwikkelaar Click Studios weten dat aanvallers het updatemechanisme van de wachtwoordmanager hadden gecompromitteerd en zo klanten met malware konden infecteren. Volgens Click Studios wordt de wachtwoordmanager door 29.000 klanten en 370.000 it-professionals wereldwijd gebruikt, waaronder Fortune 500-bedrijven.

De malafide update downloadde weer een ander bestand dat informatie over het besmette systeem, zoals gebruikersnaam, domeinnaam, computernaam, draaiende services, en Passwordstate-data terugstuurde naar de aanvallers. Daardoor is er een risico dat wachtwoorden van klanten in handen van de aanvallers terecht zijn gekomen.

De afgelopen dagen heeft Click Studios via e-mail met klanten over de supply-chain-aanval en verspreidde malware gecommuniceerd. Sommige klanten deelden deze e-mails via social media. Iets wat Click Studios afraadt om te doen, aangezien de aanvaller hier nu misbruik van blijkt te maken. De inhoud van deze e-mails is namelijk gebruikt voor phishingaanvallen op klanten, aldus de softwareontwikkelaar.

In de phishingmails die over de supply-chain-aanval gaan wordt klanten opgeroepen om een bepaald zip-bestand te downloaden. Dit zip-bestand bevat een variant van de malware die bij de supply-chain-aanval werd gebruikt en downloadt een aanvullend bestand. Wat dit bestand precies doet wordt op het moment nog onderzocht. Klanten wordt dan ook aangeraden om alert te zijn op phishingmails en bij twijfel contact op te nemen met de helpdesk (pdf).