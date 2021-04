Mozilla lanceert eigen vpn-dienst in Duitsland en Frankrijk

Mozilla heeft de eigen vpn-dienst nu ook gelanceerd in Duitsland en Frankrijk. Wanneer Nederland aan de beurt is, is nog niet bekend. Vorig jaar juli werd Mozilla VPN als eerste in Canada, Maleisië, Nieuw-Zeeland, Singapore, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde State uitgerold.

De vpn-dienst maakt gebruik van het WireGuard-protocol dat volgens de ontwikkelaar een snellere, eenvoudigere en modernere vpn-oplossing is dan IPSec. Ook zou het beter moeten presteren dan de populaire vpn-oplossing OpenVPN. Het aantal regels code van WireGuard is veel kleiner dan dat van andere vpn-protocollen, wat het eenvoudiger uit te rollen, te gebruiken en te auditen zou moeten maken.

Mozillas vpn is door Mozilla zelf ontwikkeld en maakt gebruik van servers van vpn-provider Mullvad. Wat betreft de samenwerking met Mullvad stelt Mozilla dat de vpn-provider de privacy van gebruikers respecteert en geen logbestanden bijhoudt. Ook Mozilla zelf zegt geen logbestanden bij te houden of netwerkgegevens van gebruikers te volgen of delen.

De vpn-dienst kost 5 dollar per maand en werkt met Android versie 8 en nieuwer, iOS 12.0 en nieuwer, macOS 10.14 en nieuwer, Ubuntu 18.04 en nieuwer en Windows 10 64-bit. Tevens is het gebruik van een Firefox-account verplicht.