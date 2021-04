Enschede: wifi-tracking alleen gebruikt voor het tellen van bezoekers

De gemeente Enschede is het niet eens met de AVG-boete van 600.000 euro die het wegens wifi-tracking in de binnenstad van de Autoriteit Persoonsgegevens kreeg opgelegd. "Wij volgen niet, wij tellen slechts", zo laat de gemeente in een reactie op de boete weten. De privacytoezichthouder legde de boete op omdat bij de manier van wifi-tracking zoals de gemeente die toepaste de privacy van burgers niet goed was gewaarborgd.

Vier jaar geleden besloot de gemeente Enschede om door middel van sensoren de drukte in de binnenstad te meten. Hiervoor werd een bedrijf ingehuurd dat gespecialiseerd is in het tellen van passanten. Het bedrijf plaatste meetkastjes in de winkelstraten die de wifi-signalen van mobiele telefoons van passerende mensen opvingen. Daarbij werd elke telefoon middels een unieke code apart geregistreerd.

Door het aantal telefoons dat op een bepaald moment rond een meetkastje is te registreren kan de drukte worden gemeten. "Houd je over een langere periode bij welke telefoon langs welk meetkastje komt, dan verandert dit 'tellen' in het volgen van mensen", zo stelt de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit bleek bij de gemeente Enschede aan de hand te zijn.

De gemeente laat in de reactie weten dat het de privacy en de bescherming van persoonsgegevens van haar inwoners zeer serieus neemt. De uitgevoerde tellingen waren volgens de gemeente anoniem en er zijn geen persoonsgegevens verwerkt. Daarnaast is de gemeente van mening dat het identificeren van personen aan de hand van de verwerkte wifi-data niet mogelijk is.

"Wij voelen ons ten onrechte gestraft voor iets dat wij niet beoogden en wat ook feitelijk niet is gebeurd", aldus burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede. "Het waarborgen van de privacy van onze binnenstadbezoekers is vanaf het begin een voorwaarde geweest." De gemeente zegt dat een verbod op de "anonieme metingen" een stap terug in de tijd is en zal bezwaar tegen het boetebesluit gaan aantekenen.