QNAP waarschuwt voor AgeLocker-ransomware die NASsen versleutelt

QNAP heeft eigenaren van een NAS-systeem gewaarschuwd voor een variant van de AgeLocker-ransomware die data op de apparaten versleutelt. Onlangs werden QNAP-NASsen ook al doelwit van de Qlocker-ransomware die honderden systemen infecteerde. Verdere details over de ransomware zijn nog niet gegeven. QNAP stelt dat het onderzoek nog gaande is.

Wel wordt gebruikers aangeraden om het QTS-besturingssysteem of QuTS hero en alle geïnstalleerde applicaties geregeld te updaten. Om het NAS-systeem verder te beveiligen wordt aangeraden om die niet voor het hele internet bereikbaar te maken. Wanneer de NAS toch online toegankelijk moet zijn adviseert QNAP het gebruik van een vpn of een myQNAPcloud-link. Vorig jaar september kwam QNAP ook al met een waarschuwing voor de AgeLocker-ransomware. Die variant bleek zich te verspreiden via een beveiligingslek in het programma Photo Station dat op de NAS-systemen kan draaien.