NCSC waarschuwt voor oplichter die zich als medewerker voordoet

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) van het ministerie van Justitie en Veiligheid waarschuwt voor een oplichter die zich als medewerker van de organisatie voordoet. Bij het NCSC kwamen verschillende meldingen binnen van personen die een e-mail van de oplichter hebben ontvangen en daarna ook telefonisch door deze persoon werden benaderd.

De oplichter gebruikt een Gmail-adres waarin NCSC voorkomt en claimt in de verstuurde e-mails werkzaam te zijn bij het 'Cyber Fraud Department' van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In de e-mails wordt verzocht om geld over te maken dat zal worden gebruikt voor het opsporen van fraudeurs.

Het NCSC laat weten dat de persoon achter deze e-mails niet werkzaam is bij de organisatie en ook niet namens de overheidsinstantie handelt. "Het verzoek dat gedaan wordt om geld over te maken voor de opsporing van fraudeurs is dan ook niet legitiem. En dat zal het NCSC ook nooit doen." Wie een dergelijk bericht ontvangt kan dit melden bij het NCSC en aangifte van een poging tot oplichting doen bij de politie.