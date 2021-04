Google aangeklaagd voor opslag gevoelige gegevens corona-apps

Google is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor het opslaan van gevoelige gegevens van corona-apps op Androidtoestellen waar ze voor honderden voorgeïnstalleerde apps toegankelijk zijn. Volgens de klagers heeft Google met de implementatie van het Google-Apple Exposure Notification System (GAEN) verschillende privacywetten en de Californische Confidentiality of Medical Information Act overtreden.

Google blijkt de codes die corona-apps uitzenden en ontvangen in de systeemlog op te slaan. De systeemlog is toegankelijk voor vooraf geïnstalleerde applicaties. Die kunnen zo achterhalen of iemand besmet is geweest en welke ontmoetingen met besmette personen hebben plaatsgevonden. Google stelde dat de privacy en anonimiteit van gebruikers gewaarborgd was, aldus de klagers. Die stellen verder dat het techbedrijf al sinds februari van het privacylek weet en nog altijd bezig is met het uitrollen van een update om het probleem te verhelpen.

De klagers zijn nu een massaclaim gestart en eisen dat Google stopt met de opslag van gevoelige persoonlijke informatie in de systeemlog, alle persoonlijk data die daarin is opgeslagen vernietigt en een niet nader genoemde schadevergoeding betaalt, zo blijkt uit de aanklacht (pdf) waar Law.com en Top Class Actions over berichten. Vanwege het privacylek besloot demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid om het versturen van waarschuwingen via CoronaMelder tijdelijk te staken.