Italiaanse toezichthouder verbiedt gezichtsherkenningssysteem politie

De Italiaanse privacytoezichthouder GPDP heeft een gezichtsherkenningssysteem van de Italiaanse politie verboden omdat een juridische basis ontbreekt en het zou leiden tot een vorm van massasurveillance. Het automatische gezichtsherkenningssysteem genaamd SARI was al in 2017 door de Italiaanse politie aangeschaft. Volgens de autoriteiten is de real-time versie van het systeem nooit in gebruik genomen.

De GPDP doet al sinds eind 2017 onderzoek naar het systeem, meldt Reclaim Your Face, een campagne die zich tegen biometrische surveillance inzet. Het SARI-systeem kwam onlangs opnieuw in het nieuws omdat de politie het wil upgraden om de aankomst van migranten en asielzoekers aan de Italiaanse kust te monitoren. In een reactie stelde de privacytoezichthouder dat er dan grootschalige automatische verwerking van data zou plaatsvinden, waar ook mensen die bijvoorbeeld politieke of sociale bijeenkomsten bijwonen mee te maken zouden kunnen krijgen.

Dit zorgt voor een verschuiving van gerichte surveillance van een paar individuen naar de mogelijkheid van universele surveillance met als doel om een paar individuen te identificeren, stelde de GPDP. Voor het op deze manier verzamelen en verwerken van biometrische data door het SARI-systeem ontbreekt de vereiste juridische basis, waardoor politie er geen gebruik van kan maken, oordeelde de toezichthouder.