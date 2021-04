Hengelo stopt tijdelijk met wifi-tellingen na AVG-boete voor Enschede

De gemeente Hengelo is tijdelijk gestopt met het gebruik van wifi-tellingen in de binnenstad nadat eerder de gemeente Enschede wegens wifi-tracking een AVG-boete van 600.000 euro kreeg opgelegd van de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat meldt de gemeente op de eigen website. Hengelo maakt gebruik van hetzelfde bedrijf dat ook de wifi-metingen in Enschede verzorgde.

De manier waarop de gemeente Enschede de wifi-tracking toepaste was volgens de Autoriteit Persoonsgegevens in strijd met de AVG. Het maakte het namelijk mogelijk om bezoekers van de binnenstad te volgen. Naar aanleiding van de boete voor Enschede is de gemeente Hengelo nu met een reactie gekomen. De gemeente zegt daarin dat er geen systeem aanwezig is om bezoekers te volgen, maar alleen om te meten. De wifi-sensoren registreren een maal per half uur alle passanten op een aantal locaties, waarmee de drukte in de winkelstraten wordt gemeten.

Volgens de gemeente voldoet het dan ook aan alle wettelijke eisen van de AVG. "Niettemin willen wij de uitspraak van de AP goed bestuderen. De gemeente Hengelo stopt daarom tijdelijk met wifi-tellingen totdat wij volledige duidelijkheid hebben over eventuele consequenties voor de Hengelose situatie. Het belang van de privacy voor onze bezoekers is en blijft een belangrijke voorwaarde voor de gemeente Hengelo", aldus de reactie van de gemeente.