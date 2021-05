Probleem met DigiD-koppeling zorgt voor storing op corona-websites GGD

Een probleem met de DigiD-koppeling zorgt voor een storing op de GGD-websites coronatest.nl en coronavaccinatie-afspraak.nl, zo meldt koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. Door de storing ondervinden mensen problemen als ze online een afspraak voor een coronatest of vaccinatie willen maken. Dit geldt ook voor het opvragen van testuitslagen.

Het probleem wordt veroorzaakt door de DigiD-koppeling op beide websites, maar verdere informatie wordt niet door GGD GHOR gegeven. Voor het maken van een online afspraak moet er via DigiD worden ingelogd. In eerste instantie waren er ook problemen als mensen telefonisch voor een afspraak belden, maar die zijn verholpen.

"Het is in veel gevallen weer mogelijk om telefonisch een afspraak te maken. Online is het helaas nog niet mogelijk om een afspraak te maken", laat de koepelorganisatie via Twitter weten. Het is nog onduidelijk wanneer het probleem met de DigiD-koppeling zal zijn verholpen.