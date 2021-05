Ransomware-aanval op cloudprovider Swiss Cloud raakt duizenden klanten

Een ransomware-aanval op de Zwitserse cloudprovider Swiss Cloud heeft duizenden klanten van het bedrijf geraakt die geen gebruik meer van de systemen en diensten kunnen maken. De aanval, die volgens de provider gericht was, vond afgelopen dinsdag plaats en zorgde ervoor dat delen van de infrastructuur uitvielen en 6500 klanten geen toegang meer tot de diensten van Swiss Cloud hebben (pdf).

Het cloudplatform van Swiss Cloud wordt door bijna zestig verschillende it-leveranciers gebruikt. Eén van de getroffen klanten is ERP-leverancier Sage, meldt Inside IT. Op de eigen statuspagina laat de cloudprovider weten dat het over back-ups beschikt. Getroffen servers moeten echter individueel worden opgeschoond en opnieuw geconfigureerd wat enige tijd in beslag zal nemen.

Swiss Cloud zegt dat er 24 uur per dag aan het herstel wordt gewerkt, ook tijdens het weekend. Hierbij wordt het bedrijf ondersteund door HPE en Microsoft. Tevens zijn de autoriteiten ingelicht en is het Zwitsers Cyber Security Center ingeschakeld. Wanneer alle systemen weer zijn hersteld is onbekend. Morgen komt Swiss Cloud met een update over de aanval.