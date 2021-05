Vijftien landen monitoren e-mailadressen overheidsdomeinen via Have I Been Pwned

Vijftien landen maken inmiddels gebruik van datalekzoekmachine Have I Been Pwned (HIBP) om te monitoren of e-mailadressen van overheidsdiensten in bekende datalekken voorkomen. Deze week werden Luxemburg en Roemenië op de datalekzoekmachine aangesloten.

Have I Been Pwned is een zoekmachine waarmee gebruikers in een database met meer dan 11,2 miljard gestolen e-mailadressen kunnen kijken of hun data ooit bij een website is gestolen. De gegevens in de database van Have I Been Pwned zijn uit allerlei datalekken afkomstig. Gebruikers kunnen zich opgeven om te worden gewaarschuwd wanneer hun e-mailadres in een datalek voorkomt.

Daarnaast is het voor domeineigenaren mogelijk om via een API binnen de database van Have I Been Pwned op e-mailadressen van hun eigen domein te zoeken. Voor overheidsinstanties is deze dienst kosteloos. Naast Luxemburg en Roemenië besloten eerder al de Amerikaanse, Australische, Britse, Canadese, Deense, Ierse, IJslandse, Noorse, Oekraïense, Oostenrijkse, Portugese Spaanse en Zwitserse overheid om via de zoekmachine hun e-mailadressen te monitoren.