Consumentenbond: datingplatforms soms te nieuwsgierig

Datingplatforms zijn soms te nieuwsgierig, vragen niet altijd op de juiste manier toestemming voor tracking en zijn kwetsbaar voor bruteforce-aanvallen, zo stelt de Consumentenbond op basis van eigen onderzoek. In totaal werden twaalf datingplatforms op verschillende punten onderzocht.

Zo hebben Inner Circle, Pepper en Relatieplanet geen maatregelen tegen bruteforce-aanvallen genomen, waardoor aanvallers onbeperkt kunnen proberen om toegang tot accounts te krijgen. De drie datingdiensten zeggen maatregelen te nemen om dergelijke aanvallen in de toekomst te voorkomen.

Daarnaast zijn sommige platforms volgens de Consumentenbond te nieuwsgierig. Zo vraagt e-Matching om gewicht, lengte, opleiding, levensbeschouwing en kinderwens. De datingdienst stelt in een reactie dat het de gegevens nodig heeft om mensen goed aan elkaar te koppelen. Facebook Dating neemt optioneel gegevens over van het Facebook-profiel. Wie niet goed oplet kan zo veel gegevens met relatief onbekende internetgebruikers delen.

Bij Inner Circle moeten profielen eerst worden goedgekeurd voordat die online verschijnen. De datingdienst stelt dat hoe completer het profiel is, hoe makkelijker het is te controleren. "Je wordt dus aangemoedigd nog meer persoonsgegevens over te dragen. Ben je het wachten beu, dan kun je uitloggen. Maar onduidelijk is wat er gebeurt met de tot dan toe ingevulde gegevens. Hier moet de app-aanbieder duidelijkheid over geven", stelt de Consumentenbond.

De meeste datingplatforms blijken met advertentienetwerken te communiceren. Via de apps ontvangen advertentiebedrijven ook apparaatgegevens van de mobiele telefoon en exacte locatie. Hiervoor moeten de datingdiensten toestemming vragen, maar bij Badoo, Bumble, Happn en Inner Circle gebeurt dat niet goed, aldus de Consumentenbond, die verbetering heeft geëist.