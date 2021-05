SIDN hoeft zonefile met alle .nl-domeinnamen niet aan bedrijf te verstrekken

De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) hoeft de zonefile van het .nl-domein, die alle domeinnamen eindigend op .nl bevat, niet aan het bedrijf Dataprovider te verstrekken, zo heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) geoordeeld. SIDN is de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert. Daarnaast biedt het online merkbeschermingsdiensten en verkoopt daarbij informatie aan merkhouders over mogelijke schendingen van hun merkenrecht.

Dataprovider levert ook online merkbeschermingsdiensten. Het bedrijf vroeg SIDN om de zonefile van het .nl-domein, omdat dit behulpzaam zou zijn bij het leveren van online merkbeschermingsdiensten. SIDN besloot de lijst niet te verstrekken. Daarop vroeg Dataprovider aan de ACM of SIDN hiermee misbruik van een economische machtspositie maakte. De ACM startte vervolgens een onderzoek.

Volgens SIDN is het voor het eerst dat een bedrijf om de zonefile vraagt. Wel ontvangt SIDN verzoeken van universiteiten om de zonefile voor wetenschappelijk onderzoek. Die wordt in deze gevallen onder strikte geheimhoudingsvoorwaarden gedeeld. SIDN laat aan de ACM weten dat zij de .nl-zonefile niet wil openbaren of delen met derde partijen, omdat dit misbruik van het internet zou kunnen bevorderen, zoals spam.

Dataprovider maakt gebruik van crawlers voor het in kaart brengen van .nl-domeinnamen, maar dit zou volgens het b edrijf een onvolledig beeld geven. SIDN kan voor haar online merkbeschermingsdienst, in aanvulling op het openbare internet en andere beschikbare data, ook gebruik maken van de .nl-zonefile. Volgens Dataprovider is er dan ook sprake van oneerlijke concurrentie.

De ACM stelt vast dat de zonefile niet noodzakelijk is voor Dataprovider om online merkbeschermingsdiensten aan te kunnen bieden. "Het feit dat SIDN exclusief beschikt over de .nl zonefile, blijkt echter niet een dusdanig voordeel op te leveren dat dit het aanzienlijke aantal concurrerende aanbieders van SIDN ervan weerhoudt op deze markt actief te zijn. In een dergelijke situatie staat het SIDN vrij om over haar eigendom te beschikken en haar handelspartners te kiezen en is een vergaande maatregel als een leveringsverplichting niet aan de orde", aldus de ACM.

De toezichthouder stelt dan ook dat er geen sprake is van misbruik van een economische machtspositie. SIDN hoeft de zonefile dan ook niet te verstrekken aan dataprovider.