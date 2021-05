Facebook en Instagram dreigen met betaalde iOS-app tenzij gebruikers data delen

Facebook en Instagram dreigen gebruikers op iOS 14.5 en nieuwer met een betaalde app, tenzij gebruikers hun gegevens delen en toestaan dat ze door het techbedrijf worden gevolgd. Met de lancering van iOS 14.5 heeft Apple een nieuwe feature toegevoegd genaamd. AppTrackingTransparency.

Apps moeten gebruikers om toestemming vragen om hen te volgen of de advertising identifier van het toestel te gebruiken. Elke iPhone beschikt over een uniek ID, de identifier for advertisers of IDFA. Adverteerders kunnen gebruikers via dit ID binnen apps volgen. Iets wat op grote schaal werd gedaan, onder andere door Facebook. Het gaat bijvoorbeeld om het tonen van advertenties binnen de app gebaseerd op gebruikersdata die afkomstig is van andere apps en websites van andere bedrijven.

Facebook uitte in het verleden al meerdere keren felle kritiek op de privacymaatregel. Nu laat het gebruikers van de Facebook- en Instagram-app weten dat zij toestemming moeten geven om te worden gevolgd, aangezien dit nodig zou zijn om de apps gratis te kunnen blijven aanbieden.

Volgens privacyexpert Ashkan Soltani is Facebook bezig met paniekzaaierij om de privacyaanpassingen van Apple te bestrijden. "Het 'gratis' internet bestond al lang voor het 'door advertenties gesteunde web' en zal dat ook nog lang blijven", aldus de privacyexpert.