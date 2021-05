Kabinet wil coronapaspoort ook binnen Nederland gaan inzetten

Het kabinet wil het coronapaspoort dat voor reizen naar het buitenland kan worden gebruikt ook binnen Nederland gaan inzetten om mensen toegang tot bepaalde activiteiten en voorzieningen te geven. Dat schrijft demissionair minister De Jonge van Volksgezondheid in een brief aan de Tweede Kamer. Het vaccinatiebewijs waarmee mensen kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd moet onderdeel van de CoronaCheck-app worden.

Gebruikers kunnen via de app of website coronacheck.nl inloggen met hun DigiD, zodat zij hun vaccinatiegegevens kunnen ophalen. Vervolgens vertaalt de app of de website de vaccinatiegegevens in een vaccinatiebewijs. Dit zullen feitelijk twee verschillende qr-codes zijn. "Een qr-code voor nationaal gebruik (indien ook wordt besloten tot nationale implementatie van het vaccinatiebewijs) en een qr-code voor internationaal reizen", aldus De Jonge.

Bij de qr-code voor nationaal gebruik zal niet herleidbaar zijn of er sprake is van een test-, vaccinatie- of herstelbewijs. Dit is wel het geval bij de qr-code voor internationaal reizen. De qr-code voor internationaal reizen zal, vanwege de eisen die de Europese verordening stelt meer persoonsgegevens bevatten en is daarom privacygevoelig, laat de minister verder weten. Mensen zonder smartphone kunnen het vaccinatiebewijs printen.

De Jonge stelt dat het vaccinatiebewijs naast een testbewijs komt. "Men zal zich niet hoeven laten vaccineren om toegang tot activiteiten of voorzieningen te krijgen. Daarvoor volstaat een correcte testuitslag." Het kabinet kan begin juni een besluit nemen over het invoeren van vaccinatiebewijzen. Hierna wordt het kabinetsbesluit aan de Tweede Kamer voorgelegd.

De eerste drie weken van juni wil De Jonge ook gebruiken om een ontwerp van de algemene maatregel van bestuur over de gelijkstelling van het vaccinatiebewijs aan het testbewijs aan de Tweede Kamer aanbieden en voor advies aan de Raad van State voorleggen. Mogelijk zullen er ook pilots worden uitgevoerd om de laatste "technische hobbels" weg te nemen en zoveel mogelijk aanvullende bronsystemen met vaccinatiegegevens te koppelen.