Cloudcommunicatieplatform Twilio slachtoffer van Codecov-backdoor

Cloudcommunicatieplatform Twilio is één van de bedrijven die slachtoffer is geworden van de supply-chain-aanval op Codecov, waar aanvallers een backdoor aan de software van het bedrijf toevoegden. In het geval van Twilio konden aanvallers via de backdoor e-mailadressen van een "klein aantal" klanten stelen, zo meldt het cloudcommunicatieplatform in een verklaring.

Codecov ontwikkelt tools voor het auditen van software. Zo kunnen softwareontwikkelaars kijken hoeveel van hun code door interne testscripts is getest. Eén van deze tools is Bash Uploader, die onder andere met GitHub-projecten is te integreren. Volgens Codecov wordt de tool door meer dan 29.000 bedrijven wereldwijd gebruikt. Begin dit jaar wisten aanvallers de ontwikkelomgeving van Bash Uploader te compromitteren en voegden code toe die inloggegevens, tokens, keys en andere data steelt zodra de tool binnen de ontwikkelomgeving wordt uitgevoerd. Vervolgens werden deze gegevens naar een server van de aanvallers gestuurd.

Twilio maakt binnen de eigen ontwikkelomgeving ook gebruik van Bash Uploader waardoor de aanvallers via de backdoor gegevens konden stelen. Op 22 april werd Twilio door GitHub.com gewaarschuwd dat er verdachte activiteit met betrekking tot de Codecov-aanval was gedetecteerd en er een token van een Twilio-gebruiker was gecompromitteerd. Een aanvaller bleek verschillende GitHub-repositories te hebben gekloond. Daarop startte Twilio een onderzoek naar de inhoud van de gekloonde repositories.

Daaruit blijkt dat de aanvallers e-mailadressen van een "klein aantal" klanten in handen hebben gekregen, maar Twilio noemt geen getallen. Wel zijn alle gedupeerde klanten inmiddels ingelicht. Tevens zijn alle mogelijke gecompromitteerde credentials gewijzigd. Bronnen lieten eerder tegenover persbureau Reuters weten dat honderden bedrijven slachtoffer van de supply-chain-aanval zijn geworden.

Eén van de klanten die door de Codecov-backdoor werd getroffen en dit kenbaar maakte was softwarebedrijf HashiCorp. Dat besloot vanwege het incident om de GPG private key die het gebruikt voor het signeren van software te vervangen omdat aanvallers hier toegang toe hebben gekregen. Vorige week deelde Codecov nog nieuwe Indicators of Compromise (IOCs) die organisaties kunnen gebruiken om te kijken of ze ook slachtoffer zijn geworden.