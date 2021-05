Belgische overheid en universiteiten weer online na grote ddos-aanval

Belgische overheidsinstanties, universiteiten en andere organisaties zijn weer online na een grote ddos-aanval waardoor provider Belnet gisteren werd getroffen. Belnet is een overheidsinstantie die voor zo'n tweehonderd organisaties het internet verzorgt, waaronder overheid en onderwijsinstellingen. Door de aanval op het Belnet-netwerk werden deze organisaties in meer of mindere mate afgesloten van het internet.

Ook de gebruikers achter de netwerken ondervonden hinder door de aanval. Zo waren overheidswebsites niet of moeilijk te bereiken en hadden studenten geen toegang meer tot online applicaties van hun universiteit of hogeschool. Vanwege de aanval werden bijna alle parlementaire commissies afgelast. Sinds gisterenavond is de aanval onder controle en houden teams van Belnet de situatie in de gaten.

"We zijn ons ten volle bewust van de impact die deze aanval heeft veroorzaakt op de organisaties die zijn aangesloten op ons netwerk en hun gebruikers en beseffen dat dit hun werking grondig in de war heeft gestuurd. Belnet investeert permanent in cyberveiligheid", zegt Dirk Haex, technisch directeur van Belnet. "De ddos-aanval van gisteren was echter van een dergelijke grootorde dat ons volledige netwerk gesatureerd is geraakt. Het feit dat de aanvallers voortdurend van tactiek veranderen, maakte het nog moeilijker om de aanval te mitigeren."

Op dit moment is het nog onduidelijk wie er achter de aanval schuilt. Belnet hoopt dit door verder onderzoek te kunnen achterhalen. Tevens heeft de instantie aangifte gedaan bij de Belgische Federal Computer Crime Unit.