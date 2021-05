Onderzoekers breken via drone in op geparkeerde Tesla

Onderzoekers hebben laten zien hoe ze via een drone op een geparkeerde Tesla kunnen inbreken. Tesla heeft de kwetsbaarheden die de aanval mogelijk maakten inmiddels via een firmware-update verholpen. Het gaat om een zogenoemde "remote zero-click" aanval waarbij er geen interactie van de Tesla-eigenaar is vereist om het voertuig te compromitteren.

Onderzoekers Ralf-Philipp Weinmann van Kunnamon en Benedikt Schmotzle van Comsecuris wilden hun aanval eigenlijk tijdens de Pwn2Own-hackwedstrijd van vorig jaar al demonstreren, maar die werd wegens de coronapandemie afgezegd. Daarop waarschuwden de onderzoekers Tesla, dat eind oktober vorig jaar met firmware-update 2020.44 kwam om de problemen te verhelpen.

De onderzoekers noemen hun aanval TBONE en kunnen daarmee geparkeerde Tesla's via wifi openen en het infotainmentsysteem overnemen. Ook is het mogelijk om de airconditioning te bedienen, stoelposities te veranderen en de stuur- en versnellingsmodes aan te passen. Het is niet mogelijk om met de auto weg te rijden. Voor de aanval maken de onderzoekers gebruik van beveiligingslekken in ConnMan, een lichtgewicht manager voor netwerkverbindingen van embedded apparaten. Het biedt zowel een DHCP-server als een DNS-forwarder.

"We maken misbruik van het feit dat moderne Tesla-auto's, zoals de Model 3, automatisch verbinding maken met de "Tesla Service" wifi, gecombineerd met twee kwetsbaarheden in onderdelen van de ConnMan-daemon, om remote code execution op het CID (Infotainment): een stack overflow in de DNS-forwarder en een stack infoleak in het DHCP-onderdeel te krijgen", aldus de onderzoekers in hun whitepaper. Ze stellen dat controle over ConnMan veel meer mogelijkheden biedt dan andere non-root daemons en het mogelijk maakt om de firewall uit te schakelen, routeringstabellen aan te passen en kernelmodules te laden of weer uit te zetten.

Via de aanval zou het ook mogelijk zijn om nieuwe wifi-firmware te laden, waardoor de aangevallen Tesla in een accesspoint kan worden veranderd om andere Tesla's in de buurt mee aan te vallen. De onderzoekers besloten om een dergelijke worm niet te ontwikkelen. Wel lieten ze zien hoe ze door middel van een drone op afstand een Tesla kunnen aanvallen. De drone bevat een accesspoint met de naam Tesla Service waarmee geparkeerde Tesla's automatisch verbinding maken, waarna de exploit wordt uitgevoerd. Het uitvoeren van de exploit neemt zo'n 30 tot 45 seconden in beslag. In onderstaande video wordt de aanval gedemonstreerd.