Privacy First: coronapaspoort is zware inbreuk op grondrechten

Het invoeren van een coronapaspoort waarmee houders kunnen aantonen dat ze zijn gevaccineerd is een zware inbreuk op grondrechten en mensenrechten, zo stelt stichting Privacy First. Gisterenavond maakte demissionair De Jonge bekend dat het kabinet begin juni een besluit neemt over de invoering van eencoronapaspoort, dat zowel binnen Nederland bruikbaar wordt als voor reizen naar het buitenland.

"Ons voornaamste bezwaar is dat er een tweedeling in de samenleving mee wordt gecreëerd. Dat je in de nabije toekomst als burger alleen nog maar aan het maatschappelijke leven kan deelnemen met een coronapaspoort of een gezondheidsbewijs", zegt Vincent Böhre, directeur en jurist van Privacy First, tegenover het ANP. Böhre stelt dat het coronapaspoort leidt tot discriminatie op basis van medische status.

Daarnaast wordt er ook inbreuk op de privacy gemaakt, laat Böhre verder weten. "In de toekomst word je gedwongen om je medische status kenbaar te maken, namelijk of je wel of niet gevaccineerd bent, of je wel of niet ziekte onder je leden hebt door middel van een testbewijs. Onder het privacyrecht mag dat pertinent niet, want je mag mensen nooit dwingen om hun medische gegevens kenbaar te maken."

Volgens de Privacy First-directeur is een coronapaspoort niet nodig, aangezien er voldoende alternatieven beschikbaar zijn. De overheid zou die echter niet serieus overwogen hebben. "Wij zien de maatschappelijke noodzaak niet en de proportionaliteit van dit hele verhaal evenmin", besluit Böhre.

Ter gelegenheid van 5 mei kwamen Privacy First en Platform Burgerrechten vandag met een statement, waarin ze stellen dat de vrijheid van mensen tijdens de corona-crisis wereldwijd zwaar onder druk staat. "Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van "Corona apps" die tot schijnveiligheid en massa-surveillance zullen leiden. Wob-verzoeken rond Corona worden niet langer door de overheid beantwoord. Juist in crisistijd dient een bevolking op de overheid te kunnen vertrouwen. En juist in crisistijd dienen onze Grondwet en de mensenrechten te worden beschermd."