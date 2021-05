Politie analyseerde EncroChat-berichten via deeplearningmodel NFI

De politie heeft onderschepte berichten van chatdienst EncroChat via een deeplearningmodel van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) geanalyseerd, zo laat het NFI vandaag zelf weten. EncroChat was een aanbieder van versleutelde communicatie. Het bedrijf leverde internationaal cryptotelefoons waarmee gebruikers versleuteld konden communiceren.

Bij deze telefoons waren de camera, microfoon, gps en usb-poort verwijderd. Berichten op het toestel werden automatisch na een bepaalde periode gewist. Daarnaast beschikten de telefoons over een functie die alle informatie na het invoeren van een specifieke pincode wist. De politie wist begin vorig jaar 25 miljoen berichten van gebruikers van de chatdienst te onderscheppen, mogelijk door gebruik te maken van malware.

Het team voor Forensische Big Data Analyse (FBDA) van het NFI ontwikkelde een computermodel om in grote hoeveelheden berichten die verdachten aan elkaar stuurden berichten met levensbedreigende boodschappen te herkennen. Hiervoor werden in samenwerking met de politie woordenlijsten gemaakt met 'signaalwoorden'. Het gaat om woorden waarmee criminelen aangeven dat iemand moet worden mishandeld, ontvoerd of vermoord.

Vervolgens gaven politierechercheurs de gevonden resultaten het label 'bedreigend' mee of het label 'niet-bedreigend'. Zo kan het woord 'slapen' zowel in een bedreigende als niet-bedreigende context worden gebruikt. "Wanneer je met alleen dat woord zou zoeken, krijg je ook veel berichten die niet relevant zijn. Dat wil je niet. Daarom werden de computers met de labels getraind om uit de context af te leiden of het daadwerkelijk om een bedreiging gaat", zo laat het NFI weten.

Het deeplearningmodel werd met tienduizenden bedreigende en niet-bedreigende zinnen getraind. De politie zette het model vervolgens in om de berichten met een hoge kans op een levensbedreigende inhoud te herkennen. De resultaten die dit opleverde werden opnieuw gecontroleerd, gelabeld en weer binnen het model geladen. Het model is hierna door het speciaal opgerichte Threat To Life-team (TTL) van de politie ingezet om berichten te analyseren. Zo konden tientallen mensen worden gewaarschuwd voor mogelijke liquidaties, ontvoering of mishandeling.