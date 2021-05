Mozilla verhelpt kritieke kwetsbaarheid in Firefox voor Android

Mozilla heeft updates voor Firefox uitgebracht waarmee meerdere beveiligingslekken worden verholpen. Het gaat onder andere om een kritieke kwetsbaarheid in Firefox voor Android die werd gevonden door Wladimir Palant, de ontwikkelaar van de populaire adblocker Adblock Plus.

Via de kwetsbaarheid die Palant ontdekte kan een malafide website bij Firefox voor Android-gebruikers JavaScript in de context van een ander domein uitvoeren, wat resulteert in een universal cross-site scripting-kwetsbaarheid. Dit probleem raakt alleen de Androidversie van Firefox. Verdere details over het beveiligingslek worden nog niet gegeven, zodat gebruikers de tijd krijgen om te upaten.

Daarnaast is er in alle versies van Firefox een kwetsbaarheid verholpen waarvan Mozilla aanneemt dat het met genoeg moeite mogelijk maakt om willekeurige code op systemen uit te voeren. Gebruikers wordt aangeraden om te updaten naar Firefox 88.0.1 of Firefox voor Android 88.1.3.