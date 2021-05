Tor Project lanceert statuspagina voor nieuws over grote storingen

Het Tor Project heeft een statuspagina gelanceerd voor nieuws over grote storingen in de verschillende Tor-diensten, zoals onion-services, directory authorities en de websites torproject.org en check.torproject.org. Dagelijks maken meer dan twee miljoen mensen gebruik van het Tor-netwerk om hun privacy te beschermen. Toch was er geen pagina waar gebruikers eenvoudig een overzicht kunnen vinden van storingen binnen het netwerk.

Het besef dat een statuspagina nodig was kwam pas eind vorig jaar, na een onderzoek onder interne gebruikers die graag downtimes van belangrijke systemen van een uur of langer gedocumenteerd wilden zien. De systeembeheerders van het Tor Project maken al gebruik van monitoringtools Icinga (een fork van Nagios) en Prometheus, maar die bleken lastig voor gebruikers om te begrijpen. Uiteindelijk werd er gekozen voor een nieuwe setup met behulp van cstate, een theme voor Hugo, een opensourceframework voor het genereren van statische sites.

Op dit moment wordt de statuspagina gehost op de normale mirror-infrastructuur van het Tor Project. Als die down gaat is ook de statuspagina offline. Mocht een dergelijke situatie zich voordoen zal er dan naar een oplossing worden gezocht. "Omdat de pagina zo eenvoudig vanaf de grond is op te bouwen is het eenvoudig om een kopie van de site op een willekeurige GitLab-server te hosten", zegt Antoine Beaupré, systeembeheerder bij het Tor Project.