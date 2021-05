SP wil opheldering van minister over digitale vaardigheid Nederlanders

De SP heeft demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken om opheldering gevraagd over de digitale vaardigheid van Nederlanders. Volgens de nationale bibliotheek zijn zo'n vier miljoen burgers niet digitaal vaardig (genoeg) om zelfstandig zaken met de overheid te doen. Daarnaast stelt Omroep Max dat ouderen zich in de digitale wereld voelen buitengesloten. De overheid doet echter steeds meer online.

De berichtgeving is voor SP-Kamerlid Leijten aanleiding om Kamervragen aan minister Ollongren te stellen. "Deelt u de mening dat mensen die niet digitaal vaardig zijn ook mee moeten kunnen doen in onze samenleving? Vindt u dat op dit moment voldoende gewaarborgd?", vraagt ze. De minister moet daarnaast duidelijk maken hoeveel Nederlanders niet digitaal vaardig zijn en of het klopt dat het om zo'n vier miljoen mensen gaat.

Leijten wil verder weten of de minister bereid is om met instanties zoals banken, ziektekostenverzekeraars en woningcorporaties in gesprek te gaan zodat ook zij ervoor zorgen dat er altijd laagdrempelig menselijk contact mogelijk is voor mensen die niet digitaal vaardig zijn. Als laatste vraagt het SP-Kamerlid of Ollongren in gesprek wil gaan met de vrijwilligers van de digihulplijn om te kijken waar de grootste knelpunten zitten zodat deze opgelost kunnen worden. De minister heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden (pdf).