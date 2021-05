Onderzoek: 88 procent gebruikers iOS 14.5 weigert tracking door apps

Wereldwijd weigert 88 procent van de gebruikers van iOS 14.5 tracking door apps. In de Verenigde Staten is dit zelfs 96 procent, blijkt uit onderzoek van Flurry Analytics onder miljoenen iOS-gebruikers. Eind april lanceerde Apple iOS 14.5 met AppTrackingTransparency dat gebruikers meer bescherming tegen tracking moet bieden.

Elke iPhone beschikt over een uniek ID, de identifier for advertisers of IDFA. Adverteerders kunnen gebruikers via dit ID binnen apps volgen. Iets wat op grote schaal werd gedaan. Met de lancering van iOS 14.5 zal dit niet meer zonder toestemming van gebruikers mogelijk zijn. Nu iOS 14.5 zo'n anderhalve week beschikbaar is blijkt dat de meeste mensen, wanneer ze hierom wordt gevraagd, niet gevolgd willen worden.

Bij een klein deel van de gebruikers staat de optie die ervoor zorgt dat apps om toestemming moeten vragen uitgeschakeld. Wereldwijd gaat het om vijf procent tegenover drie procent in de VS. Dit kan echter verschillende oorzaken hebben, zo liet Apple eerder weten.

Het kan dan gaan om een account van een kind, wanneer het Apple ID door een onderwijsinstelling wordt beheerd of een configuratieprofiel gebruikt dat tracking beperkt of wanneer het Apple ID in de afgelopen drie dagen is aangemaakt. Het kan ook zijn dat gebruikers er zelf voor hebben gekozen om de melding uit te schakelen.

Onlangs werd bekend dat Facebook gebruikers van de Facebook- en Instagram-app op iOS nu dreigt met een betaalde app als ze het tracken niet toestaan.