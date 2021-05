PvdA vraagt opheldering over ddos-aanvallen tegen overheid

De PvdA heeft demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken om opheldering gevraagd over ddos-aanvallen tegen de Nederlandse overheid en of er een noodprotocol moet komen om de overheid in het geval van een cyberaanval te laten functioneren. Aanleiding voor de vragen van PvdA-Kamerlid Kathmann is de ddos-aanval op de Belgische overheid van afgelopen week.

Door een aanval op Belnet, een Belgische overheidsinstantie die de internettoegang voor de Belgische overheid, universiteiten, hogescholen en onderzoekscentra verzorgt, werden deze organisaties in meer of mindere mate afgesloten van het internet. Inmiddels is de aanval afgeslagen en zijn alle organisaties weer online.

Kathmann wil nu van Ollongren weten hoe vaak de Nederlandse overheid doelwit is geweest van een cyberaanval, zoals een ddos-aanval. Ook moet de minister duidelijk maken of Nederland voldoende weerbaar is tegen cyberaanvallen, waaronder ddos-aanvallen. "Is de Nederlandse overheid proactief op zoek naar kwetsbaarheden in de beveiliging? Zo nee, waarom niet?", vraagt het PvdA-Kamerlid verder.

Tevens wil Kathmann weten of er een noodprotocol is om de overheid te laten functioneren als het te maken krijgt met een cyberaanval. Mocht een dergelijk protocol er niet zijn vraagt ze of de minister het zinvol vindt om dit te ontwikkelen. Afsluitend moet Ollongren duidelijk maken of er contact is geweest met de Belgische overheid over de ddos-aanval en welke lessen er zijn te leren aan de hand van de aanval van afgelopen week. De minister heeft drie weken de tijd om de vragen te beantwoorden.