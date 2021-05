Grootste Amerikaanse brandstofpijplijn platgelegd door ransomware-aanval

De grootste brandstofpijplijn van de Verenigde Staten is door een ransomware-aanval platgelegd, zo heeft de Colonial Pipeline Company in een verklaring bekendgemaakt. Het bedrijf werd op 7 mei door de aanval getroffen en besloot daarop bepaalde systemen uit te schakelen om verdere verspreiding en schade te voorkomen. Dit had tot gevolg dat het functioneren van alle brandstofpijplijnen kwam stil te liggen.

In een gisteren gepubliceerde verklaring stelt het bedrijf dat het bezig is met een herstelplan om alle systemen weer online te krijgen. De belangrijkste pijpleidingen zijn nog altijd offline. Een aantal kleinere leidingen tussen de terminals en distributiepunten zijn inmiddels weer operationeel. Wanneer het veilig is zal het volledige systeem weer worden ingeschakeld.

Om wat voor ransomware het precies gaat en hoe de infectie zich kon voordoen is niet bekendgemaakt. Volgens Amerikaanse media is de aanval het werk van een groep criminelen achter de DarkSide-ransomware. Anonieme bronnen stellen tegenover Bloomberg dat de aanvallers ook bijna honderd gigabyte aan data hebben buitgemaakt.

De Colonial Pipeline Company exploiteert negenduizend kilometer aan pijpleidingen en is verantwoordelijk voor een groot deel van de brandstofvoorziening van de Amerikaanse oostkust. Het bedrijf transporteert benzine, diesel en gas.