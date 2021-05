Schiphol stapt volledig over op CT-scans voor scannen handbagage

Schiphol is volledig overgestapt op het gebruik van CT-scans voor het scannen van handbagage waardoor reizigers hun laptops en vloeistoffen voortaan kunnen laten zitten. Voorheen werd bagage gecontroleerd met behulp van röntgentechnologie. "Het grote nadeel daarvan is dat je als passagier je grote elektronische apparatuur en vloeistoffen uit je tas moet halen, omdat die anders onvoldoende gecontroleerd konden worden", liet Menno Kuiperij van Schiphol eerder weten.

De CT-scans zorgen ervoor dat reizigers hun spullen, waaronder laptops en vloeistoffen, niet meer uit hun handbagage hoeven te halen. De afgelopen jaren is Schiphol begonnen met het vervangen van de röntgenapparaten in de verschillende securityfilters. Voor de zomer van 2021 is de vernieuwde Vertrekhal 1 nu helemaal operationeel met 21 securitylanes voorzien van CT-scans. Schiphol is nu naar eigen zeggen de eerste grote luchthaven die volledig op CT-scans is overgestapt.

"We zijn hiermee uniek in de wereld. Goed nieuws voor de passagiers, want zij hoeven niet langer hun vloeistoffen en elektronica uit hun tas te halen als ze door de security gaan. Ook voor de securitymedewerkers is het fijn. Met de CT-scan kunnen ze bagage die ze controleren op hun scherm in 3D te bekijken en zelfs 360 graden draaien.” zegt Hedzer Komduur van Schiphol.

Overigens blijft het advies aan reizigers om vloeistoffen en gels zoveel mogelijk in de ruimbagage te vervoeren en deze alleen in de handbagage mee te nemen als ze verpakt zijn in verpakkingen van maximaal 100 milliliter en vervoerd worden in het welbekende literzakje. Verpakkingen groter dan 100 ml mogen alleen mee als ze bij de check goedgekeurd worden door de CT-scan en de securitymedewerker.