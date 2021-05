Privacy First: overheid dwingt burgers om Apple of Google te gebruiken

Apps van de overheid, zoals de DigiD app, CoronaCheck-app en CoronaMelder, zijn alleen in de appstores van Apple en Google te vinden waardoor burgers richting de Amerikaanse techbedrijven worden geduwd en dat is absurd, zo stelt stichting Privacy First.

Logius, de ict-dienstverlener van de overheid, liet laatst al in een interview met Security.NL weten dat de Rijksoverheid vanwege beveiligingsredenen alleen apps via de app stores van Google en Apple aanbiedt. "Het is absurd dat burgers zo gedwongen worden om Apple of Google te gebruiken. Er moeten altijd ook andere middelen beschikbaar blijven", zegt Vincent Böhre, directeur van Privacy First, tegenover het FD. Volgens cijfers van het ministerie van Volksgezondheid gebruikt 99,2 procent van de smartphone-gebruikers Android of iOS.

In het geval van Android zijn er ook alternatieve appstores, zoals F-Droid. Deze appstore controleert naar eigen zeggen waar mogelijk de broncode van aangeboden apps op security- of privacyproblemen. Ook volgt het gebruikers niet en houdt het niet bij wat die installeren. De bij F-Droid betrokken ontwikkelaar Hans-Christoph Steiner vindt dat de overheid alternatieven juist zou moeten stimuleren. "Als overheden ook ons logo naast hun app zouden plaatsen, dan zou dat voor ons een geweldig verschil maken", laat Steiner aan het FD weten.