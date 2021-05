VS roept regionale noodtoestand uit na ransomware-aanval op pijplijn

Het Amerikaanse ministerie van Transport heeft na een ransomware-aanval op de brandstofpijplijn van de Colonial Pipeline Company in achttien staten een regionale noodtoestand afgekondigd. Vanwege een ransomware-aanval besloot het bedrijf allerlei systemen uit te schakelen, waardoor er geen brandstof meer via het pijpleidingennetwerk wordt getransporteerd.

Colonial Pipeline is verantwoordelijk voor 45 procent van de brandstofvoorziening van de Amerikaanse oostkust. Door het uitroepen van de noodtoestand kunnen chauffeurs die brandstof vervoeren nu meer of flexibelere uren werken. Een oliemarktanalist laat tegenover de BBC weten dat zeer veel brandstof bij raffinaderijen in Texas wacht om vervoerd te worden. De uitzondering voor chauffeurs blijft van kracht tot 8 juni of tot wanneer de noodtoestand voorbij is.